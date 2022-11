Coupe du monde 2022 : Le Portugal de Ronaldo vient à bout de l'Uruguay

La rédaction

Le Portugal reste invaincu durant ce Mondial. Après leur victoire face au Ghana lors de la première journée (3-2), les hommes de Fernando Santos ont battu l'Uruguay ce lundi (2-0) et se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Porté par Cristiano Ronaldo, le Portugal verra bien les huitièmes de finale. Déjà vainqueur du Ghana lors de la première journée (3-2), les hommes de Fernando Santos sont venus à bout de l'Uruguay. Le joueur de Manchester United, Bruno Fernandes, a claqué un doublé. Sur le premier but, Ronaldo a effleuré le ballon et perturbé le portier uruguayen Sergio Rochet. Le second a été inscrit sur penalty. Seule ombre au tableau, la blessure de Nuno Mendes. Le joueur du PSG est sorti en pleurs juste avant la fin de la première mi-temps. L'Uruguay n'est pas éliminé, mais va devoir battre le Ghana et espérer un mauvais résultat de la Corée du Sud.