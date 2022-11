Au cœur d’un conflit fratricide, la mère des Pogba lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Mère de Mathias et Paul Pogba, Yeo Moriba se trouve engluée dans un conflit financier qui lie les deux joueurs de football à des maîtres-chanteurs. Invité à s’exprimer sur cette situation, Moriba a vidé son sac en remettant certaines pendules à l’heure.

Cela fait à présent près de trois mois que l’affaire de la famille Pogba anime la toile. Depuis la publication d’une vidéo de l’annonce de Mathias Pogba sur d’énormes révélations qu’il comptait faire sur son grand frère, la polémique sur des extorsions de fonds et du chantage de maîtres-chanteurs qui en a découlé ne cesse de prendre de l’ampleur. Les différentes parties concernées par cette grande opération financière, à savoir Paul Pogba, son frère aîné Mathias, leur mère Yeo Moriba et même la représentante du joueur de la Juventus, savoir Rafaela Pimenta, ont tous été entendus par la police judiciaire.

«Il n’était même pas au courant que son frère avait été séquestré»

A présent, Mathias Pogba est en détention pour le supposé rôle qu’il a eu dans cette affaire et par rapport aux accusations émises à l’encontre de son frère Paul. Pour Le Parisien , Yeo Moriba a défendu son fils Mathias en assurant ne pas être impliqué. « Le rôle de Mathias dans cette affaire ? Il n’était même pas au courant que son frère avait été séquestré au mois de mars ! Il ne l’a appris que bien plus tard. En fait, les « amis » de Paul ont voulu lui faire croire que des hommes très dangereux menaçaient de s’en prendre à lui s’ils ne recevaient pas de fortes sommes d’argent. C’est de cette façon que Mathias s’est retrouvé piégé ».

La mère de Pogba confirme des prêts de Paul Pogba à son frère Mathias, mais...

Toujours pour Le Parisien , la mère des frères Pogba a reconnu des transactions d’argent entre ses deux fils, mais jamais sous la forme d’un racket. « Le fait que Mathias réclamait de l’argent à son frère ? Ce n’est pas la même chose. Mathias demandait peut-être de l’argent à Paul de temps en temps, mais pour dépanner. Ce n’était pas du racket ».

«Mathias n’a pas pu de son propre chef dire les mots que l’on a entendus sur son petit frère»