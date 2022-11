En pleine polémique, la mère de Pogba fait une énorme annonce

La rédaction

L’affaire Pogba continue de faire parler depuis plusieurs mois. Le milieu de terrain de la Juventus aurait été victime d’une tentative d’extorsion. Yeo Moriba, la mère des deux frères, s’est exprimé pour l’émission de Sept à Huit sur TF1. Alors que Paul et Mathias sont impliqués dans des poursuites judiciaires, elle fait une énorme révélation concernant leur relation future.

L’affaire dure depuis plusieurs mois et elle semble loin d’être réglée. Fin août, Mathias Pogba faisait d'énormes révélations au sujet de son frère Paul, l’impliquant notamment dans une histoire de marabout. Alors que la tension monte entre les deux hommes, Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, a fait une énorme révélation.

La mère de Pogba s’exprime pour la première fois

Pour la première fois depuis le début de l’affaire, Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, a été interrogée dans l’émission Sept à Huit sur TF1 . Elle s’est notamment exprimée sur la relation entre Paul et Mathias.

« Ça se reformera comme avant »