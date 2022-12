Coupe du monde 2022 : Hazard, Courtois… Humiliés au Qatar, ils lâchent des annonces XXL

La rédaction

Demi-finaliste en 2018, la Belgique a été éliminée de la Coupe du monde dès la phase de poules, malgré son match nul face à la Croatie ce jeudi. Une élimination, qui devrait marquer la fin d'une génération dorée pour les Diables Rouges. Plusieurs joueurs pourraient annoncer leur retraite internationale, à commencer par Eden Hazard.

C'est déjà terminé pour la Belgique. Les Diables Rouges devaient l'emporter pour voir les huitièmes de finale du Mondial, mais ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à la Croatie (0-0). Ce match pourrait bien être le dernier de nombreux joueurs, qui ont fait les beaux jours de la sélection. Le sélectionneur, Roberto Martinez, a déjà annoncé son départ. Et dans les prochains jours, d'autres membres de la Belgique pourraient annoncer leur retraite internationale, à commencer par Eden Hazard.

Hazard songerait à prendre sa retraite

A en croire les informations de Marca , le joueur du Real Madrid songerait à prendre sa retraite internationale, même si son frère a laissé planer le doute après la rencontre. « Une retraite internationale pour Eden Hazard ? Je n'ai pas la réponse. Il reste le capitaine de l'équipe. Tant qu'il sera appelé, ce sera un honneur pour lui » avait indiqué Thorgan Hazard. Une réflexion serait aussi menée par Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. « Jan Vertonghen et moi avons été fortement critiqués ces derniers temps. Je ne sais pas si je vais continuer. J’ai tout donné pour l’équipe nationale pendant 15 ans. Je vais en parler avec ma famille » a déclaré l'ancien défenseur de Tottenham.

Courtois veut rester

D'autres comptent continuer l'aventure à commencer par Thibaut Courtois. « On verra en mars qui sera là, qui ne le sera pas. On commence un nouveau cycle. Mon objectif, c'est de jouer encore une Coupe du Monde. J'espère que si j'arrête avec les Diables, ce sera sur un bon moment, pas un moment comme aujourd’hu i » a confié le portier du Real Madrid.

« Il y a une fin de cycle qui s’annonce »