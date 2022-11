Equipe de France : Mbappé est en feu au Qatar, l'Europe sous le choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un doublé face au Danemark ce samedi (victoire 2-1 des Bleus), Kylian Mbappé a impressionné l'Europe. Ce dimanche, l'ensemble des médias ont salué la prestation du joueur parisien, déjà auteur de trois but depuis le début du Mondial. Certains journalistes n'hésitent pas à le présenter comme « le meilleur joueur du tournoi ».

Certains joueurs ont déjà marqué ce Mondial de leurs empreintes, en raison de leur absence, mais aussi de leurs prestations. On peut citer les exemples de Neymar, dont les larmes ont ému le public qatari, de Lionel Messi, défait par l'Arabie Saoudite, mais aussi de Kylian Mbappé. Présenté comme l'une des stars de cette Coupe du monde, le joueur de 23 ans a déjà marqué les esprits. Déjà buteur face à l'Australie mardi dernier, l'international français a claqué un doublé face au Danemark ce samedi et offert le victoire à son équipe (2-1). Une prestation saluée par la presse européenne.

La presse européenne hallucine devant Mbappé

Les médias italiens ont été admiratifs. La Gazetta dello Sport le présente comme « un roi », aux côtés de Lionel Messi, n'hésitant pas à le comparer à « un guépard dont le terrain est la savane. Imprenable. Un top mondial. ». De son côté, le Corriere dello Sport indique que Mbappé « continue sa course vers les immortels du foot ». La Stampa r ésume l'affaire en affirmant que le tricolore est tout simplement le meilleur joueur du monde.

Mbappé, « le meilleur joueur du tournoi »

Même son de cloche en Espagne. Pour Marca, Mbappé est inarrêtable. « Les matches de la France sont joués comme Mbappé veut qu’ils le soient. Il donne un incroyable sentiment de supériorité » peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Selon As , le joueur du PSG va marquer l'histoire de son sport : « Il en passe de battre tous les records possibles ».

« Magnifique, Mbappé »