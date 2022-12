Mercato - PSG : Mbappé au cœur d'un énorme débat en Espagne

Arthur Montagne

Alors qu'il brille à la Coupe du monde, Kylian Mbappé a relancé le débat sur son avenir, surtout en Espagne où son refus de rejoindre le Real Madrid fait toujours parler. Mais en voyant l'attaquant du PSG exploser au Qatar, de nombreux observateurs retournent leur veste et rêveraient désormais d'accueillir Kylian Mbappé.

Comme à son habitude, Kylian Mbappé fait parler de lui en Espagne. Il faut dire qu'il y a quelques mois, l'attaquant du PSG recalait le Real Madrid afin de prolonger son contrat au PSG, ce qui a été très mal vécu de l'autre côté des Pyrénées. Mais le crack de Bondy a le don de renforcer l'opinion des gens à son sujet. Et pour cause, Kylian Mbappé réalise une Coupe du monde sensationnelle au Qatar où il a déjà inscrit 5 buts en 3 titularisations. Contre la Pologne, le numéro 10 de l'équipe de France a encore livré une prestation magnifique, qui fait fantasmer l'Espagne.

Mercato - PSG : Après sa trahison, Kylian Mbappé se fait recaler au Real Madrid https://t.co/EXTPGfTNYx pic.twitter.com/STB12h6GWo — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

«Je ne suis pas rancunier»

Ainsi, l'ancien joueur du Real Madrid Alvaro Benito, devenu un consultant populaire en Espagne, ne cache pas qu'il accueillerait Kylian Mbappé avec plaisir. « Je ne suis pas rancunier (rires). Il faut être pragmatique (rires) », lance-t-il au micro de La Cadena SER . Un avis partagé par David Sanchez qui publie un edito sur la version espagnole d'Eurosport au sujet de l'attaquant du PSG. « Florentino Pérez, le plus intelligent de la classe, a été un des seuls Madridistas à ne pas avoir fermé la porte de façon définitive au Français. Florentino Pérez sait que recruter Mbappé peut redevenir une option à tout moment et s'il peut, le Real Madrid ne devrait pas renoncer à le faire signer », écrit le journaliste espagnol.

«Qu'il reste dans sa prison dorée »