Mercato - PSG : Après sa trahison, Kylian Mbappé se fait recaler au Real Madrid

Arthur Montagne

Malgré ses prestations exceptionnelles au Qatar où il dispute la Coupe du monde avec l'équipe de France, Kylian Mbappé ne laisse pourtant aucun regret du côté du Real Madrid. En effet, quelques mois après l'annonce de sa prolongation de contrat, l'attaquant du PSG n'est clairement plus le bienvenu au sein du club madrilène.

Cela fait désormais quelques mois que Kylian Mbappé a annoncé sa décision de prolonger au PSG, recalant ainsi le Real Madrid. Du côté de la Casa Blanca , ce choix n'est passé et le sentiment de trahison domine toujours. A tel point que malgré ses prestations exceptionnelles avec l'équipe de France au Qatar, Tomas Roncero est catégorique, Kylian Mbappé n'est plus le bienvenu.

Mbappé n'est plus le bienvenu au Real

« En 1964, Alfredo Di Stéfano, qui était le plus grand, venait de jouer la finale de la Coupe d'Europe et de gagner le championnat. Soudain, il s'en est pris au club, et Santiago Bernabéu lui a dit qu'il devait partir. Et deux ans plus tard, Madrid a de nouveau gagné la Coupe d'Europe », avance le journaliste de AS au Chiringuito avant de poursuivre.

«Madrid restera le plus grand sans lui»