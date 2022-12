Transferts - PSG : Le Real Madrid veut avoir le Qatar à l’usure sur le mercato

Thomas Bourseau

Rival du PSG sur la scène européenne et sur le marché des transferts, le Real Madrid aurait à cœur de prendre le meilleur sur le Paris Saint-Germain dans le très disputé dossier Endrick. D’ailleurs, le club merengue aurait bougé ses pions depuis un bon moment.

Entre le PSG et le Real Madrid, il se pourrait qu’un nouveau bras de fer ait lieu sur le marché des transferts. Hormis le feuilleton Kylian Mbappé qui a animé l’année 2021 et la première partie de 2022, les clubs parisien et merengue se retrouvent une nouvelle fois au coude à coude dans la course à la signature d’Endrick.

«Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras»

Pressenti au Brésil comme étant le « nouveau Neymar », l’attaquant de Palmeiras de 16 ans a fait l’objet de discussions entre le PSG et le club brésilien. Et c’est son père en personne, le dénommé Douglas, qui l’a affirmé lors d’un entretien avec Fabrizio Romano. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses ».

Le Real Madrid a lancé l’opération Endrick il y a un bon moment