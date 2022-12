Equipe de France : L'Angleterre est terrorisée par Mbappé

Arthur Montagne

Impressionnant depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a fait exploser toutes les défenses qui lui ont fait face, que ce soient celle de l'Australie, du Danemark ou encore de la Pologne. La prochaine qui tentera d'arrêter l'attaquant du PSG sera celle de l'Angleterre. Mais de l'autre côté de la Manche, on tremble déjà à l'idée d'affronter le phénomène français.

C'est confirmé, Kylian Mbappé est en mission. En l'absence de Karim Benzema, il est le leader incontesté de l'équipe de France, et il tient son rôle à merveille. Déjà auteur de 5 buts depuis le début de la Coupe du monde, l'attaquant du PSG a notamment brillé contre la Pologne en huitième de finale du Mondial, délivrant une passe décisive et inscrivant un doublé (3-1) pour envoyer les Bleus en quart de finale où l'Angleterre attend l'équipe de France. Et la sélection entraînée par Gareth Southgate commence déjà à trembler face à Kylian Mbappé.

«T’as bien fait d’amener trois arrières droits, Gareth»

Une chose est sûre, la menace est déjà identifiée par les Anglais, et il s'agira de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a impressionné les médias britanniques, à commencer par le Times qui ironise avant le choc. « T’as bien fait d’amener trois arrières droits, Gareth », s'amuse le quotidien anglais en s'appuyant sur un graphique montrant la tendance très claire des Bleus à attaquer sur le côté gauche. Il faut dire que Gareth Southgate avait été critiqué lors de l'annonce de sa liste au sein de laquelle se côtoient Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold et Kieran Trippier.

L'Angleterre sous le charme de Mbappé