Equipe de France : Kylian Mbappé agace au Qatar, il met fin à la polémique

Muet depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé ne souhaite pas se disperser. Au Qatar, le joueur du PSG souhaite se concentrer exclusivement sur le terrain, quitte à snober les journalistes sur place. Après la rencontre face à la Pologne (3-1), la star de l'équipe de France est sortie de son silence et a justifié son comportement.

Depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé parle « avec ses pieds » comme il aime le répéter en privé. Performant au Qatar, le joueur du PSG est régulièrement sollicité par les journalistes, qui espèrent l'entendre en conférence de presse, mais aussi après les rencontres. Mais Mbappé a pris la décision de ne pas s'exprimer.

Mbappé sèche les entretiens au Qatar

Muet depuis le début du Mondial, Mbappé ne voudrait pas aborder de sujets sensibles comme sa situation au PSG. Au Qatar, il se contente donc du minimum. Elu « homme du match » face à l'Australie et au Danemark, Mbappé a posé avec le trophée, mais a refusé de commenter ses parties devant les micros. Un comportement, qui avait fait grincer des dents à la FIFA selon L'Equipe.

Mbappé sort du silence