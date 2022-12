Equipe de France : Mbappé sort du silence, il fait passer un message fracassant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Muet depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé est sorti du silence. Après avoir justifié sa décision auprès des journalistes, le joueur du PSG a évoqué ses ambitions lors de cette Coupe du monde. L'objectif est clair pour le joueur, auteur d'un doublé face à la Pologne ce dimanche. Il vise la victoire et rien que la victoire au Qatar.

Kylian Mbappé est sorti de son silence ce dimanche, après la victoire de l'équipe de France face à la Pologne (3-1). Auteur d'un doublé, l'attaquant du PSG compte désormais neuf buts depuis ses débuts en Coupe du monde, en 2018. Du jamais vu pour un joueur de 23 ans

« Cette Coupe du monde est une obsession »

En zone mixe, Mbappé a fait part de ses ambitions. Et elles sont claires. « Bien sûr que cette Coupe du monde est une obsession, c'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt » a confié le joueur.

« On est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé »