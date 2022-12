Coupe du monde 2022 : En pleine polémique, Cristiano Ronaldo reçoit un gros soutien

Arthur Montagne

Auteur d'un début de Coupe du monde assez poussif, Cristiano Ronaldo est au cœur des critiques pour ses prestations au Qatar. Des critiques qui prennent souvent le pas sur les résultats du Portugal. Mais Ruben Dias apporte son soutien au quintuple Ballon d'Or.

Peu utilisé depuis le début de saison avec Manchester United, où il vient de rompre son contrat, Cristiano Ronaldo n'est pas arrivé dans les meilleures conditions au Qatar pour disputer la Coupe du monde. Et cela se ressent dans ses prestations, malgré son but en ouverture contre le Ghana (3-2). Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Ruben Dias a lâché ses vérités.

« Je pense que cette question doit être posée à Cristiano. Ce que je dois dire, c'est que, surtout à ce stade, nous avons l'impression que la presse s'en prend à l'équipe et cela inclut Ronaldo et tous les autres. Au lieu de nous diviser, cela nous donne une plus grande force. Nous voulons cette force et cette énergie positive », assure le défenseur central en marge du huitième de finale contre la Suisse avant de se prononcer sur l'état d'esprit des Portugais.

