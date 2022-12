Coupe du monde 2022 : Mbappé, Neymar… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Alors que les huitièmes de finale sont déjà lancés, la Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

France : Mbappé effraie déjà les Anglais

L'Angleterre a pris le meilleur sur le Sénégal et retrouvera les Bleus en quart de finale du Mondial. A l'approche de cette affiche, l'inquiétude grandit de l'autre côté de la Manche à l'idée d'affronter un Kylian Mbappé en feu. « T’as bien fait d’amener trois arrières droits, Gareth », s'amuse le Times . La presse anglaise a consacré une grande partie de son actualité à la vedette des Bleus .



Brésil : Neymar a gagné son pari

Blessé lors du premier match face à la Serbie, la vedette du PSG effectuera son retour ce lundi soir face à la Corée du Sud comme l'a confirmé son sélectionneur Tite dimanche : « Si Neymar va jouer contre la Corée du Sud ? Oui . » Dans son édition du jour, le journal L'Equipe révèle que le Brésilien s'était fixé comme principal objectif d'être de retour pour le huitième de finale à l'annonce du diagnostic de sa blessure. Il a gagné son pari puisqu'il est titulaire ce lundi soir face à la Corée du Sud (20h).



Portugal : Ronaldo réprimandé pour son comportement, son transfert annoncé

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face à la Suisse, le sélectionneur du Portugal Fernando Santos est revenu sur le comportement inapproprié de Cristiano Ronaldo après son remplacement contre la Corée du Sud. « Quand le match a été terminé, je suis allé à l'interview flash et ensuite je suis allé à la conférence de presse. Je répète : sur le terrain, je n'ai rien entendu, j'étais très loin et je l'ai seulement entendu se disputer avec le joueur coréen. Est-ce que j'ai vu les images après ? Oui. J'ai aimé ? Je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai vraiment pas aimé du tout. Mais à partir de là, ces questions sont résolues à la maison et il est temps de penser au match de demain, sur lequel nous sommes tous concentrés » a lâché Santos. Dans le même temps, MARCA annonçait que le quintuple Ballon d'Or aurait bouclé son transfert vers Al-Nassr. Fernando Santos assure ne pas en savoir plus sur l'affaire : « Je ne sais pas, je ne lui en ai pas parlé. J'ai parlé aux joueurs, mais cela n'a rien à voir avec cette question. Je ne le savais même pas, je l'ai découvert il y a peu de temps. »



