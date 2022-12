Coupe du monde 2022 : De retour avec le Brésil, Neymar lâche un terrible aveu sur sa blessure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour après sa blessure à la cheville droite, Neymar a participé à la large victoire du Brésil contre la Corée du Sud (4-1) ce lundi en inscrivant le deuxième but de son équipe. À l’issue de ce succès, la star du PSG est revenue sur ses récents moments de doute alors que sa présence pour le reste de cette Coupe du monde était fortement compromise.

Le Brésil a connu une soirée parfaite ce lundi. Opposée à la Corée du Sud pour son huitième de finale, la Seleção a déroulé et s’est imposé facilement (4-1). Une rencontre qui marquait le retour de Neymar dans l’équipe de Tite. Le joueur du PSG a joué près de 80 minutes et a trouvé le chemin des filets sur penalty. À l’issue de la rencontre, Neymar s’est prononcé sur ce rendez-vous important pour lui, alors que sa présence pour la suite de la Coupe du monde était incertaine après sa blessure à la cheville droite.

« J'ai passé la nuit à pleurer l'autre jour »

« J'avais très peur parce que j'avais fait une très bonne saison. C'est très dur de subir une blessure comme celle que j'ai subie. J'ai passé la nuit à pleurer l'autre jour. Ma famille le sait, mais tout s'est arrangé. Cela valait la peine de faire un effort », a indiqué Neymar, relayé par Globo .

Neymar pense à Pelé