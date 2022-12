Coupe du monde 2022 : Un clash éclate avec Cristiano Ronaldo, il lâche ses vérités

Arthur Montagne

Remplacé peu après l'heure de jeu contre la Corée du Sud, Cristiano Ronaldo a eu des mots qui auraient pu être interprétés comme des critiques envers son sélectionneur. Mais alors le quintuple Ballon d'Or a mis les choses au clair, Fernando Santos confirme que tout est réglé en interne.

A l'occasion du dernier match de groupes contre la Corée du Sud (1-2), Cristiano Ronaldo a été remplacé peu après l'heure de jeu, et paraissait passablement agacé. Ce qui n'a pas manqué d'être souligné. La star portugaise aurait lancé : « Tu es tellement pressé que je sorte . » Des propos qui auraient pu être adressés à son sélectionneur, mais Cristiano Ronaldo avait rapidement apporté une précision importante.

Cristiano Ronaldo désamorce la polémique

« Ce qui s'est passé, c'est que, avant mon départ, un joueur coréen m'a dit de partir rapidement. Je lui ai dit de se taire. Il n'a aucune autorité, il n'a pas à donner d’avis, il accélérerait le rythme s'il était l'arbitre. Mais il n'y a pas besoin de faire polémique, les choses restent sur le terrain », confiait CR7 à l'issue du match. Une version confirmée par Fernando Santos en conférence de presse ce lundi, en marge du huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suisse.

Fernando Santos en rajoute une couche