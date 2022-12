Coupe du Monde 2022 : Danger pour le Maroc, Luis Enrique a préparé un coup inattendu

La rédaction

Ce mardi, les choses (très) sérieuses commencent pour l'Espagne puisqu'elle affronte le Maroc en huitièmes de finale de Coupe du monde. Luis Enrique s'attend à une opposition très relevée et a fait une demande particulière à ses joueurs, celle de s'exercer aux pénaltys. La Roja se tient prête à tous les scénarios face à une équipe qu'elle va prendre très au sérieux.

Si le Mondial espagnol a commencé par un carton lors de la victoire (7-0) face au Costa Rica, La Roja a été bousculée par l'Allemagne puis battue à la surprise générale par les vaillants japonais. En huitièmes de finale, Luis Enrique s'attend à une confrontation difficile face au Maroc, autre sensation de ce Mondial.

Luis Enrique a demandé de tirer au moins 1000 pénaltys à ses joueurs

L'Espagne apparaît comme un gros favori de ce Mondial. Pour tenter de décrocher sa deuxième étoile, La Roja doit d'abord effacer le Maroc, et Luis Enrique à décidé de se préparer à toutes les situations : « Je les avais prévenus. Ils devaient arriver avec au moins 1.000 pénaltys tirés avec leurs clubs. Il y aura sûrement un match à élimination directe où on devra passer par une séance de tirs au but », a confié l'entraîneur en conférence de presse.

«Ce n'est pas une loterie»