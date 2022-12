Équipe de France : Déjà une grande nouvelle pour Deschamps contre l'Angleterre ?

Arnaud De Kanel

L'équipe de France affrontera l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar. Impressionnants, les Anglais ont dominé le Sénégal (3-0) sans leur vedette Raheem Sterling. L'attaquant de Chelsea est rentré en Angleterre pour être au chevet de sa famille, victime d'un violent cambriolage. Sa présence contre les Bleus est très incertaine.

Victorieuse du Sénégal ce dimanche soir, l'Angleterre retrouvera l'équipe de France et Kylian Mbappé en quart de finale du Mondial samedi. Les Three Lions ne sont pas certains de compter parmi-eux Raheem Sterling. L'attaquant de Chelsea est rentré en Angleterre à cause d'un cambriolage dont ont été victimes sa femme et ses enfants.

Sterling victime d'un cambriolage

Les raisons de l'absence de Raheem Sterling pour la rencontre face au Sénégal sont connues. La BBC rapporte que plusieurs individus cagoules et armés se sont introduits dans son domicile londonien, situé à quelques pas de Stamford Bridge, et ont menacé sa famille présente sur les lieux. Sous le choc, Sterling a quitté le Qatar pour voler à leur secours. Sa présence contre la France sera rendue possible uniquement si ses proches se sentent mieux. Dans le cas contraire, il restera en Angleterre et manquera la rencontre.

«Je ne sais pas s'il pourra revenir»