Coupe du monde 2022 : Après Mbappé, Neymar lance un message à Pelé

Axel Cornic

En marge du huitième de finale du Brésil ce lundi sur la Corée du Sud (4-1), Neymar a souhaité dédier la victoire à son compatriote Pelé. La légende vivante du football brésilien, qui a fêté ses 82 ans en octobre dernier, traverse une période assez délicate puisqu’il a été récemment hospitalisé.

Deux ans après le décès de Diego Armando Maradona, c’est l’état de santé d’une autre icone du football mondial qui inquiète. Pelé, le Roi, est actuellement hospitalisé au Brésil pour des graves problèmes de santé et plusieurs personnalités du monde du ballon rond lui ont témoigné leur respect.

« On lui souhaite le meilleur et nous espérons qu’il va se rétablir le plus rapidement possible »

C’est le cas de Neymar, qui après son coéquipier du PSG Kylian Mbappé, a souhaité envoyer un message à son illustre compatriote. « C’est difficile de parler du moment que traverse Pelé, mais on lui souhaite le meilleur et nous espérons qu’il va se rétablir le plus rapidement possible » a expliqué la star brésilienne, buteur lors de la victoire sur la Corée du Sud.

Neymar à un but de Pelé