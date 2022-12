Coupe du monde 2022 : Le Brésil prend une décision avec Neymar, le PSG panique

Arthur Montagne

Blessé contre la Serbie lors de l'entrée en lice du Brésil à la Coupe du monde, Neymar semble avoir récupéré de sa blessure à la cheville, au point d'être probablement titulaire contre la Corée du Sud ce lundi soir en huitième de finale. Une excellente nouvelle pour la Seleçao, mais beaucoup moins pour le PSG qui a bien conscience des antécédents de sa star avec son pied droit.

La malédiction a encore frappé Neymar. Gravement blessé en 2014 contre la Colombie en quart de finale puis arrivé amoindri en 2018, le numéro 10 de la Seleçao a connu un nouveau coup dur en Coupe du monde. Excellent depuis le début de saison avec le PSG, Neymar est effectivement sorti sur blessure contre la Serbie lors de l'entrée en lice du Brésil.

Coupe du monde 2022 : Neymar reprend du service, son entourage se lâche https://t.co/pUyYfrvZ5A pic.twitter.com/PPvjxprlI7 — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Neymar titulaire contre la Corée du Sud ?

Depuis, Neymar a raté les deux matches suivants contre la Suisse et le Cameroun. Mais le numéro 10 du PSG est de retour. « Si Neymar va jouer contre la Corée du Sud ? Oui », lâchait Tite. Et dans la foulée, Neymar s'est entraîné normalement et devrait donc être titulaire lors du huitième de finale de la Coupe du monde ce lundi soir.

Le PSG s'inquiète des conséquences