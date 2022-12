Coupe du Monde 2022 : Kylian Mbappé fait déjà trembler les stars de l'Angleterre

La rédaction

Alors que l'Equipe de France affronte l'Angleterre samedi (20h) en quarts de finale de Coupe du monde, la performance de Kylian Mbappé contre la Pologne n'est évidemment pas passée inaperçue, notamment auprès des Anglais. Les deux jeunes pépites Phil Foden et Jude Bellingham se sont exprimées sur l'attaquant français qui impressionne.

Ce dimanche, l'Equipe de France a décroché sa qualification en quart de finale après sa victoire (3-1) face à la Pologne. Un match animé par le doublé de Kylian Mbappé, redouté par les Anglais, adversaires des Bleus ce samedi en quart de finale après leur victoire en huitièmes de finale face au Sénégal.

«Ça a été le joueur du tournoi jusqu'à présent»

Titulaire ce samedi soir lors de la victoire contre le Sénégal, Phil Foden s'est ensuite exprimé sur le futur adversaire des Anglais, et a notamment abordé Kylian Mbappé : « Ça a été le joueur du tournoi jusqu’à présent. Évidemment, ce sera un gros match contre la France, on va tout donner et essayer de passer. L’Angleterre a toujours battu la France en Coupe du monde ? C’est une statistique, mais c’est un grand défi. Et sur un grand jour, on peut les battre », a balancé le joueur de Manchester City au micro de TF1.

«Mbappé est probablement le meilleur joueur du monde»