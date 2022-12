Coupe du Monde 2022 : Après la désillusion de l'Uruguay, Messi interpelle Luis Suarez

Amadou Diawara

Malgré sa victoire contre le Ghana lors de la troisième journée de la phase de poules, l'Uruguay est éliminé de la Coupe du Monde au Qatar. Très proche de Luis Suarez, Lionel Messi a tenu à lui envoyer un très gros message après la victoire de l'Argentine face à l'Australie en huitième de finale.

Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, l'Uruguay a été placé dans le poule H et a hérité du Portugal, de la Corée du Sud et du Ghana. Et malheureusement pour la Céleste , elle n'a pas réussi à se sortir de ce groupe.

«Quoi qu'il lui arrive, je suis toujours à ses côtés»

Tenu en échec par la Corée du Sud lors de son premier match (0-0), l'Uruguay s'est incliné face au Portugal (2-0), avant de s'imposer face au Ghana (2-0). Toutefois, les quatre points de la Céleste n'auront pas suffi, puisqu'elle termine à la troisième place du groupe H. Alors que l'Uruguay a été éliminé de la Coupe du Monde avant les huitièmes de finale, Lionel Messi a tenu à envoyer un message fort à Luis Suarez.

«C'était triste de voir comment ils se sont fait éliminer»