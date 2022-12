Coupe du monde 2022 : Neymar se lâche sur ses objectifs XXL au Qatar

Hugo Chirossel

Absent depuis deux matchs en raison d’une blessure à la cheville, Neymar a fait son retour ce lundi avec le Brésil, lors du huitième de finale face à la Corée du Sud (4-1). Alors que la Seleção sera opposée à la Croatie pour le prochain tour, le meneur de jeu du PSG en a dit plus sur les objectifs de lui et son équipe.

Le Brésil a facilement disposé de la Corée du Sud lundi soir (4-1), en huitième de finale de la Coupe du monde. La Seleção menait par quatre buts d’avance à la mi-temps, et la réduction de l’écart par Paik Seung-Ho en deuxième période n’aura pas suffi aux Coréens pour revenir dans le match.

Neymar buteur pour son retour

Une rencontre marquée par le retour de Neymar, blessé depuis la première rencontre du Brésil contre la Serbie. Le meneur de jeu du PSG était titulaire lundi soir et s’est offert le deuxième but de son équipe, inscrit sur penalty. Après la qualification, Neymar en a dit plus sur les objectifs de la Seleção lors de ce Mondial.

« Nous rêvons du titre »