Coupe du Monde 2022 : Les stars du Portugal qui ont marqué l’histoire

La rédaction

Après avoir terminé premier de son groupe, le Portugal jouera son avenir lors de la Coupe du monde 2022 ce mardi soir. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers seront opposés à la Suisse, pour leur huitième de finale dans la compétition. L’occasion de revenir sur les joueurs portugais qui ont marqué l’histoire.

Les derniers huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 se jouent ce mardi, avec notamment la rencontre entre le Portugal et la Suisse (20h). Un match au cours duquel Cristiano Ronaldo aura assurément le désir de briller, lui qui n’a inscrit qu’un seul but, contre le Ghana (3-2), pour le moment depuis le début du Mondial. L’ancien joueur de Manchester United, désormais libre de tout contrat, n’en reste pas moins le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise. En revanche, il lui manque une réalisation pour rejoindre Eusébio en tant que meilleur buteur de la Seleção en Coupe du monde.

Eusébio et Coluna

En effet, la légende portugaise a inscrit 9 buts dans cette compétition, lors de sa seule participation pendant l’édition de 1966. L’ancien attaquant du Benfica Lisbonne, Ballon d’Or 1965 et auteur de 631 réalisations en 650 matchs, avait réussi à mener le Portugal jusqu’en finale, éliminé par l’Union Soviétique en demi-finale (2-1). Mais Eusébio pouvait compter sur Mario Coluna à ses côtés. Ce dernier a presque toujours évolué avec le Benfica Lisbonne, avant de rejoindre l’OL en 1970. Avec le club lisboète, il a remporté le championnat portugais à 10 reprises, avec également deux Ligue des champions.

Figo et Rui Costa

Quand on pense à la sélection portugaise, le nom de Luis Figo vient forcément en tête. Le Ballon d’Or 2000 a remporté quatre fois la Serie A avec l’Inter Milan, mais également la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2002. En revanche, il n’aura pas réussi à décrocher un trophée majeur avec son pays, battu en finale de l’Euro 2004 par la Grèce (0-1). Même constat pour Rui Costa, également présent face aux Grecs. L’ancien milieu offensif du Benfica Lisbonne avait formé un duo dévastateur en compagnie de Gabriel Batistuta pendant sept saisons à la Fiorentina. Mais c’est avec l’AC Milan qu’il a fini par remporter la Ligue des champions (2003), puis la Serie A (2004).

Futre et Deco

Comme autre légende portugaise, on peut également citer Paulo Futre. Élu Ballon d’Or en 1987, il avait mené Porto à la victoire finale en Ligue des champions cette même année. S’il n’a remporté que deux Coupe du Roi, il aura également marqué l’histoire de l’Atlético de Madrid, avec qui il a évolué pendant six saisons. Quelques années plus tard, le Portugal a vu émerger un milieu de terrain d’exception : Deco. Révélé à Porto, il faisait partie de l’incroyable épopée qui a vu le club remporter la Ligue des champions en 2004, sous les ordres de José Mourinho. Cette année-là, il avait terminé deuxième au classement du Ballon d’Or, derrière Andriy Chevtchenko, avant de rejoindre le FC Barcelone, où il ajoutera une C1 supplémentaire à son palmarès.

Pauleta, Pepe et Nuno Gomes

Une compétition que n’a jamais remportée Pauleta. L’ancien attaquant du PSG, auteur de 332 buts en 620 matchs toutes compétitions confondues, faisait partie des épopées du Portugal en 2000, 2004 et 2006. Pepe en revanche a réussi à remporter un trophée majeur avec sa sélection en 2016 contre la France, rencontre à l’issue de laquelle il avait élu homme du match. Le joueur de Porto, présent au Qatar, peut encore espérer être sacré en Coupe du monde. Défenseur connu pour son jeu agressif, parfois trop, il a gagné la Ligue des champions à trois reprises avec le Real Madrid, avec également trois Liga. Enfin, on peut également citer Nuno Gomes. Ce dernier s’était révélé avec Boavista, avant de rejoindre le Benfica Lisbonne. Il faudra un passage à la Fiorentina, avant de revenir au sein du club lisboète, pour qu’il finisse par remporter le championnat portugais.