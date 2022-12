Mercato : Ces indices sur la prochaine destination de Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Actuellement libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo peut s'engager avec le club de son choix. Alors qu'il aurait la cote en Arabie Saoudite, et notamment du côté d'Al-Nassr, CR7 aurait de fortes chances de poursuivre sa carrière là-bas. Toutefois, Cristiano Ronaldo espérerait toujours rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo vivait un véritable cauchemar du côté de Manchester United. Déterminé à changer d'air dans les plus brefs délais, CR7 a réussi à trouver un terrain d'entente avec la direction des Red Devils pour résilier son contrat, qui courait jusqu'au 30 juin.

Direction l'Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo ?

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo aurait déjà trouvé un nouveau club. En effet, d'après les dernières informations de Marca , CR7 aurait accepté de rejoindre Al-Nassr, qui lui offrirait un contrat de deux saisons à hauteur de 200M€ annuels. Toutefois, cette indiscrétion a été démentie par la presse allemande.

Cristiano Ronaldo espère toujours rejouer en Ligue des Champions