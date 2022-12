Mercato : Le projet fou de Cristiano Ronaldo avec... Rudi Garcia

La rédaction

Libéré de son contrat le 22 novembre dernier, Cristiano Ronaldo cherche désormais un nouveau club. Et d'après la presse espagnole, le quintuple Ballon d'Or devrait quitter l'Europe afin de s'engager à Al-Nassr où l'attend un salaire annuel estimé à 200M€. Et en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo va retrouver un certain Rudi Garcia.

Le 22 novembre dernier, Manchester United publiait un communiqué laconique dans lequel le club annonçait la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo : « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir ». Et le prochain club du Portugais se confirme.

Cristiano Ronaldo vers Al-Nassr ?

En effet, selon les informations de MARCA , Cristiano Ronaldo sera un joueur d'Al-Nassr à partir du 1er janvier. Le club saoudien lui aurait offert un salaire annuel estimé à 200M€, ce qui en ferait le joueur le mieux payé du monde.

Garcia futur coach de CR7 ?

Et à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait être entraîné par un certain Rudi Garcia, bien connu en Ligue 1 après ses passages sur les bancs du LOSC, de l'OM ou encore de l'OM. Luiz Gustavo, Alvaro Gonzalez ou encore David Ospina sont les autres noms bien connus du football européens et présent à Al-Nassr.