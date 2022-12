Mercato : Une offre légendaire dégainée, Cristiano Ronaldo prend sa décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ de Manchester United officialisé en début de Coupe du monde, Cristiano Ronaldo pourrait régler sa situation avant la fin de la compétition au Qatar. C’est en tout cas ce que révèle la presse espagnole ce lundi, assurant que le quintuple Ballon d’Or devrait évoluer sous les couleurs d'Al-Nassr à partir du 1er janvier 2023. Néanmoins, le principal intéressé n’aurait pas encore tranché sur la question.

Actuellement focalisé sur la Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo reste dans le flou pour la fin de sa carrière. Et pour cause, l’attaquant de 37 ans est agent libre depuis l’annonce de son départ de Manchester United. Jorge Mendes est à la tâche pour lui trouver un nouveau club, et c’est en Arabie saoudite qu’il pourrait trouver preneur.

Mercato : Un deal légendaire à 200M€ bouclé par Ronaldo ? Un coup de tonnerre annoncé https://t.co/JdYvhBuo4Q pic.twitter.com/ccGtarZUky — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

La nouvelle bombe de la presse espagnole

D’après la presse espagnole, l’avenir de Cristiano Ronaldo laisse peu de place au doute. En effet, Marca annonce ce lundi que l’international portugais va s'engager pour deux années et demie avec le club saoudien d'Al-Nassr, à compter du 1er janvier. De quoi lui permettre de toucher un salaire colossal estimé à 200M€ par saison. Néanmoins, d’autres sources se montrent plus prudentes sur le sujet.

Cristiano Ronaldo veut attendre, rien ne serait bouclé