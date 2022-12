Transferts - PSG : Messi, Ronaldo… Un incroyable coup tenté sur le mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rivaux depuis de longues années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient porter le même maillot dans les prochains mois. Les deux superstars sont dans le viseur de David Beckham, à la tête de l’Inter Miami aux États-Unis. Le Portugais est libre depuis son départ de Manchester United tandis que l’Argentin est actuellement dans sa dernière année de contrat au PSG.

À 35 ans, Lionel Messi rêve de remporter son premier Mondial, alors qu’il dispute très probablement pour la dernière fois cette compétition. Un objectif qui l’a incité à ne pas se soucier de sa situation contractuelle avant de prendre la direction du Qatar, et ce alors que le PSG souhaite prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison comme vous l’a indiqué le10sport.com. Le dialogue reprendra dans les prochaines semaines entre les deux parties, et pour l’heure, l’avenir de Messi reste incertain.

Ça chauffe entre Messi et l’Inter Miami

Depuis plusieurs mois, il est question d’un possible départ de Lionel Messi vers la MLS, et plus particulièrement en Floride. David Beckham, à la tête de l’Inter Miami, lorgne de près le numéro 30 du PSG, au point qu’un terrain d’entente serait tout proche d’être trouvé selon les récentes informations divulguées par The Times . Une rumeur qui a pris de l’ampleur au point que le clan Messi s’est senti obligé de démentir l’existence d’un accord. L’Inter Miami reste malgré tout en course et apparaît comme l’une des menaces principales pour le PSG, mais David Beckham ne compte pas s’arrêter là.

L’Inter Miami en pince aussi pour Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite à l’affût