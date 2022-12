Mercato - PSG : Le Qatar va rafler la mise dans le feuilleton Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa fin de carrière au vu de sa situation contractuelle au PSG. Pour autant, une prolongation de contrat serait potentiellement en bonne voie puisque ses options en dehors du PSG se compliqueraient les jours passant. Explications.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Lionel Messi. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, l’Argentin pourrait être amené à quitter le Paris Saint-Germain s’il décidait de ne pas activer l’option présente dans son contrat actuel pour une année supplémentaire. Le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que Luis Campos avait déjà bougé ses pions en coulisses pour qu’un nouveau contrat soit prêt à être formulé pour Lionel Messi. A l’instant T, aucune décision n’aurait été prise par Lionel Messi qui ne se focalise que sur la Coupe du monde avec l’Argentine comme CBS Sports l’a souligné ce lundi.

Le PSG en pole dans le dossier Messi

Pour autant, le PSG se tiendrait prêt à dégainer une proposition de contrat au clan Lionel Messi. L’objectif serait, selon le journaliste Ben Jacobs, de conserver le capitaine de l’Albiceleste jusqu’en juin 2025 grâce à un nouveau contrat via lequel une année serait obligatoire et la seconde seulement optionnelle. Pour ce qui est de la concurrence du PSG dans la course à la signature de Lionel Messi, on y verrait d’ores et déjà plus clair.

Coupe du Monde 2022 : Après l'Australie, le vestiaire de l'Argentine encense Messi https://t.co/cs9QoVxphC pic.twitter.com/9094OWtfKk — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Le Barça à la rue, des doutes pour l’Inter Miami, l’utopie saoudienne…