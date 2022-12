Coupe du monde 2022 : Danse, critiques... Le Brésil répond à la polémique

Thibault Morlain

Ce lundi, le Brésil a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant facilement la Corée du Sud (4-1). Une rencontre durant laquelle la joie des Brésiliens après les buts a fait énormément parler. Tite, sélectionneur de la Seleçao, a même dansé avec Richarlison. Critiqué, il a alors mis les choses au point.

Le Brésil a donc rejoint la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde. Face à la Corée du Sud, les coéquipiers de Neymar ont déroulé et se sont imposés (4-1). Sur le terrain, le spectacle était au rendez-vous et les Brésiliens ont pris énormément de plaisir en témoigne notamment l'effusion de joie du groupe après chaque but. Sur celui de Richarlison, il y a même eu une communion avec le banc de touche où on a pu voir Tite danser avec l'attaquant du Brésil.

The only thing Brazil need to work on is Tite dancing pic.twitter.com/VMN03SWzIf — My Greatest 11 (@MyGreatest11) December 5, 2022

« J'essaie de m'adapter un peu à leur langue »

Ces images ont fait le tour du monde, ont fait énormément réagir et ont également valu de nombreuses critiques à l'encontre de Tite. Forcément, après la rencontre, le sélectionneur du Brésil s'est alors expliqué sur sa danse avec Richarlison. « Nous essayons de nous adapter aux caractéristiques des joueurs. Ils sont très jeunes et j'essaie de m'adapter un peu à leur langue, et une partie de leur langue est la danse », a d'abord assuré Tite, rapporté par L'Equipe .

« Il n'y a eu aucun manque de respect »