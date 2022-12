Coupe du Monde 2022 : Le coup de gueule de Vinicius Jr sur la polémique du Brésil

Amadou Diawara

Lors du carton face à la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du Monde, le Brésil a déclenché une polémique à cause de ses célébrations. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Vinicius Jr y est allé de son coup de gueule, affirmant que la Seleção allait continuer à danser pour fêter ses buts.

Opposé à la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du Monde, le Brésil s'est montré impitoyable. En effet, la Seleção n'a laissé aucune chance à son dernier adversaire, l'emportant 4-1. Toutefois, le Brésil est actuellement sous le feu des critiques à cause de ses célébrations d'après-buts qui ont provoquées une polémique. Malgré tout, Vinicius Jr ne compte pas changer d'attitude pour faire plaisir à ses détracteurs.

«Les gens aiment toujours se plaindre quand ils voient les autres heureux»

Présent en conférence de presse ce mercredi, Vinicius Junior a poussé un coup de gueule, faisant clairement savoir que ses coéquipiers et lui allaient continuer à fêter leurs buts en dansant. « C'est normal, le but est le moment le plus important en football. Non seulement nous sommes très heureux, mais c'est aussi tout un pays qui est heureux avec nous lors de la Coupe du monde. Nous avons encore beaucoup de danses à partager » , a confié l'attaquant du Brésil, avant d'en rajouter une couche.

«Nous risquons d'agacer encore beaucoup de gens»