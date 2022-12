Coupe du monde 2022 : Le Brésil déclenche une énorme polémique au Qatar

Arthur Montagne

Auteur d’une magnifique victoire contre la Corée du Sud en huitièmes de finale (4-1), le Brésil a toutefois déclenché une polémique. En effet, après leurs buts, les joueurs de la Seleçao ont célébré en dansant, ce qui a pu être interprété comme de la provocation. Tite, le sélectionneur du Brésil, tente de défendre ses joueurs.

Grand favori de la Coupe du monde, le Brésil a retrouvé Neymar à l'occasion du huitième de finale contre la Corée du Sud. L'occasion pour la Seleçao de livrer une prestation exceptionnelle en première période ponctuée par 4 buts. A l'arrivée le Brésil s'est donc imposé (4-1) et affrontera la Croatie en quart de finale. Néanmoins, une petite polémique a éclaté à l'issue de la rencontre. En effet, après chaque but, les Brésiliens célébraient avec une danse différente ce qui est perçu comme de l'irrespect par Roy Keane.

🕺😎📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/3C1SZ6pwYt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022

«C'est très irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire»

« Fantastique finition de Vinicius, excellent début de match. Mais je n'ai jamais vu autant de danse. Ils marquent quatre buts et ils dansent à chaque fois. Je ne peux pas croire ce que je regarde, c'est comme regarder Strictly Come Dancing (Une émission de télévision britannique, NDLR). C'est très irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire », lance l'ancien milieu de terrain de Manchester United, désormais consultant pour les médias britanniques, dans des propos rapportés par RMC Sport . Mais Tite tient à rétablir la vérité.

Tite monte au créneau