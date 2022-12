Coupe du monde 2022 : Neymar revient, Thiago Silva hallucine

Axel Cornic

Absent à cause d’une blessure à la cheville, Neymar a fait son grand retour avec la sélection brésilienne lors du huitième de finale de la Coupe du monde, face à la Corée du Sud (4-1). Un retour marqué par une belle prestation et un but sur penalty, son premier depuis le début de la compétition.

Dès le premier match de la Coupe du monde, le Brésil s’est inquiété pour Neymar. Un tacle appuyé de Nikola Milenkovic a fait souffrir la star brésilienne, vraisemblablement touché à une cheville. Il n’a ainsi pas pu jouer le reste des rencontres... jusqu’au huitième de finale, qu’il a largement remporté face à la Corée du Sud en marquant notamment son premier but du Mondial.

« Avec lui, notre équipe change énormément, il est indispensable »

Pour Thiago Silva il n’y a pas photo, il existe un Brésil avec et un Brésil sans Neymar. « Avec lui, notre équipe change énormément, il est indispensable » a expliqué l’ancien joueur du PSG, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport . « Il a passé une semaine très compliquée et il a joué un huitième de Coupe du monde en ayant fait seulement deux entrainements. Il nous a dit qu’il voulait absolument cette Coupe ».

« Ces derniers jours, Neymar a été un exemple pour nos jeunes joueurs »