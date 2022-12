Coupe du monde 2022 : Après Cristiano Ronaldo, nouvelle polémique au Portugal ?

Pierrick Levallet

Contre la Suisse, Fernando Santos a fait des choix forts avec les non titularisations de Cristiano Ronaldo et de João Cancelo. Sauf qu'à l'inverse de l'attaquant de 37 ans, le latéral de Manchester City n'apprécierait pas vraiment son nouveau statut au sein de la sélection et il l'aurait fait savoir ce mardi sur le banc.

Face à la Suisse mardi, Fernando Santos a fait plusieurs choix forts. Le sélectionneur du Portugal avait notamment décidé de mettre Cristiano Ronaldo et João Cancelo sur le banc. Ses décisions se sont avérées payantes au vu du large succès de la Seleçao contre la Nati (6-1). Mais pourtant, les choix du sélectionneur ne font pas vraiment l’unanimité dans le vestiaire. La mise à l’écart de Cristiano Ronaldo n’a pas été très bien reçue par son entourage. Et João Cancelo serait également mécontent de sa situation.

Coupe du monde 2022 : Ronaldo répond à l'énorme bombe lâchée au Portugal https://t.co/xS6b8BxoP0 pic.twitter.com/RhMhQ36nc2 — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Cancelo n’apprécie pas son nouveau statut

João Cancelo est sensiblement dans le même cas que Cristiano Ronaldo. Sauf que contrairement à l’attaquant de 37 ans, le latéral polyvalent de Manchester City ne semble pas apprécier son nouveau statut sous Fernando Santos d’après L’Equipe . Ce jeudi après-midi, João Cancelo ne s’est pas entraîné avec la chasuble des titulaires, mais bien celle des remplaçants.

Cancelo encore remplaçant face au Maroc ?

Fernando Santos devrait donc faire le même choix que contre la Suisse ce samedi face au Maroc. Mardi, João Cancelo avait déjà affiché son mécontentement d’être sur le banc, lui qui n’est pas entré en jeu contrairement à Cristiano Ronaldo. Après le quintuple Ballon d'Or, le sélectionneur du Portugal a un autre cas à gérer dans son vestiaire.