Coupe du Monde 2022 : Cristiano Ronaldo, Luis Enrique... Ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui

Alors que les huitièmes de finale se sont conclus mardi soir, la Coupe du Monde 2022 bat son plein au Qatar. Entre la nouvelle polémique autour de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, l'éviction de Luis Enrique en Espagne et le clash provoqué par l'Argentin Angel Di Maria, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Cristiano Ronaldo a menacé le Portugal de quitter le Qatar

Lors du choc entre le Portugal et la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Fernando Santos a fait le choix, osé, de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Un choix judicieux, puisque Gonçalo Ramos - qui a pris la place de CR7 - a claqué un triplé face à la Nati (6-1). Selon les informations de Record , Cristiano Ronaldo n'aurait pas du tout bien réagi lorsqu'il a appris sa non-titularisation. Furieuse, la star portugaise de 37 ans aurait menacé la sélection portugaise de quitter le Qatar.



Le Portugal réagit à la nouvelle bombe sur Cristiano Ronaldo

Selon les informations de Record , Cristiano Ronaldo aurait menacé le Portugal de quitter le Qatar lorsqu'il a appris qu'il était remplaçant face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Via un communiqué, la fédération portugaise de football a totalement démenti cette rumeur : « Une information publiée ce jeudi rapporte que Cristiano Ronaldo a menacé de quitter la Seleção lors d'une conversation avec Fernando Santos, sélectionneur national. La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale pendant le camp d'entraînement au Qatar. Cristiano Ronaldo construit chaque jour une histoire unique au service de l'équipe nationale et du pays qui doit être respectée et qui témoigne du degré indiscutable d'engagement envers la Seleção ».

Cristiano Ronaldo prêt à prendre sa retraite internationale ?

Comme indiqué par Record , Cristiano Ronaldo aurait menacé le Portugal de quitter le Qatar lorsque Fernando Santos a décidé de le placer sur le banc au coup d'envoi du huitième de finale de la Coupe du Monde face à la Suisse. D'après les indiscrétions de UOL Esporte , CR7 aurait même été prêt à aller plus loin, en prenant sa retraite international dans la foulée, alors qu'il prévoyait initialement de le faire après l'Euro 2024.



Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne

Ce jeudi, la fédération espagnole de football a annoncé le départ de Luis Enrique, démis de ses fonctions en tant que sélectionneur : « La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu'un nouveau projet devrait démarrer pour l'équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre le travail réalisé par Luis Enrique et ses collaborateurs. Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, José Francisco Molina, ont transmis la décision à l'entraîneur ».



Cristiano Ronaldo répond à la bombe lâchée au Portugal

Selon les informations de Record , Cristiano Ronaldo aurait menacé la sélection portugaise de quitter le Qatar, et ce, parce que Fernando Santos a décidé de ne pas le titulariser face à la Suisse en huitième de finale de la Coupe du Monde. Sur les réseaux sociaux, CR7 a répondu à cette bombe : « Un groupe trop proche pour être brisé par des forces extérieures. Une nation trop courageuse pour se laisser effrayer par n'importe quel adversaire. Une équipe au sens propre du terme, qui se battra pour le rêve jusqu'au bout ! Croyez avec nous ! Force, Portugal ! ».



