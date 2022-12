Coupe du monde 2022 : Le Real Madrid impliqué dans un énorme coup de tonnerre en Espagne ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La sentence est tombée. Eliminée en huitièmes de finale du Mondial face au Maroc, Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne. La fédération de football a annoncé son départ ce jeudi soir et son remplacement par Luis de la Fuente. Une nouvelle, qui ravit le vestiaire du Real Madrid, mis de côté ces derniers mois.

Nouvelle désillusion pour l'Espagne. Après son élimination en huitièmes de finale du Mondial 2018 face à la Russie, puis en demi-finales du dernier Euro, la Roja a connu un nouvel échec. Battu par le Maroc mardi dernier, encore une fois aux tirs au but, la sélection ibérique ne retrouvera pas le bonheur d'un nouveau succès en Coupe du monde. Jugé responsable de ce fiasco, Luis Enrique a été démis de ses fonctions ce jeudi.

🔴 OFICIAL | La @RFEF agradece a @LUISENRIQUE21 su trabajo al frente de la @SEFutbol 🔗 https://t.co/6Cib6cpJ1l#GraciasLuisEnrique pic.twitter.com/wkAIMu2utd — RFEF (@rfef) December 8, 2022

Luis Enrique démis de ses fonctions

La Fédération espagnole de football a publié un communiqué pour annoncer le départ de Luis Enrique. « La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu'un nouveau projet devrait démarrer pour l'équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre le travail réalisé par Luis Enrique et ses collaborateurs. Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, José Francisco Molina, ont transmis la décision à l'entraîneur » peut-on lire.

Le Real Madrid jubile après son départ

Un départ, qui ne fait pas que des malheureux. Selon les informations de Defensa Central, le vestiaire du Real Madrid serait ravi du départ de Luis Enrique, ancien coach du FC Barcelone. Selon eux, le technicien ne faisait pas suffisamment de place aux membres de la Casa Blanca . Au Qatar, Luis Enrique n'avait ramené que deux joueurs de Carlo Ancelotti : Dani Carvajal et Marco Asensio. Certains déplorent l'absence d'éléments comme Nacho Fernandez ou encore Lucas Vazquez, et n'auraient pas hésité à se plaindre des décisions prises et à faire pression.

Luis de la Fuente prend sa succession

La fin de l'ère Luis Enrique serait salué par le vestiaire du Real Madrid, qui connaît déjà le nom de son successeur. La Fédération espagnole de football a annoncé la nomination de Luis de la Fuente. Le technicien était, jusque-là, coach des U-21.