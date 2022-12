Coupe du monde 2022 : Catastrophe en Espagne, Sergio Ramos intervient

Arthur Montagne

C’est la sensation de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde. En effet, opposée au Maroc, l’Espagne s’est inclinée aux tirs-au-but et sort donc déjà du Mondial alors qu’elle faisait partie des favoris. Sergio Ramos, qui n’avait pas été convoqué pour la compétition, envoie un message fort à ses compatriotes.

Placée parmi les favoris de la Coupe du monde, l'Espagne avait tenu son rang pour son entrée en lice au Qatar en surclassant le Costa Rica (7-0). Finalement deuxième de son groupe, la Roja était toutefois satisfaite de ce classement qui lui permettait d'éviter la partie de tableau de l'Argentine et du Brésil. Mais les Espagnols n'auront pas l'opportunité de voir si loin puisque le Maroc s'est imposé aux tirs-au-but, éliminant ainsi l'Espagne.

Attristé par cette élimination précoce, Sergio Ramos a envoyé un message à ses compatriotes sur Instagram : « Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, fiers de notre pays et fiers de nos joueurs. L’Espagne ne perd pas, l’Espagne apprend. L’Espagne tombe, l’Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus forts. Allez l’Espagne ».

Sergio Ramos n'est pas rancunier

Sergio Ramos n'est donc pas rancunier puisqu'il espérait faire partie du groupe qui irait au Qatar afin de disputer sa cinquième Coupe du monde. Mais Luis Enrique a décidé de se passer des services du joueur du PSG. Reste désormais à savoir si Sergio Ramos a encore un avenir en sélection du haut de ses 36 ans.