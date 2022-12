Coupe du monde 2022 : L'équipe type des huitièmes de finale

Thibault Morlain

Ça y est, on connait désormais les affiches des quarts de finale de la Coupe du monde. Les huitièmes de finale se sont déroulées avec notamment la victoire du Maroc sur l'Espagne aux tirs au but ou encore les cartons du Brésil et du Portugal contre la Corée du Sud et la Suisse. Le 10 Sport vous propose ainsi son équipe type dès huitièmes de finale du Mondial.

Yassine Bounou

Si le Maroc est en quart de finale de la Coupe du monde, il le doit en partie à sa solidité défensive et à un très grand Bounou. Le portier du FC Séville a réussi à garder sa cage inviolée jusqu'au bout des prolongations face aux attaques de l'Espagne. Et il a ensuite sorti le grand jeu lors des tirs au but en sortant les tentatives de Carlos Soler et Sergio Busquets.

Denzel Dumfries

Quelle performance de la part du piston droit des Pays-Bas ! Alors que les Néerlandais se sont imposés face aux Etats-Unis (3-1), Dumfries a tout simplement été impliqué sur les 3 buts de sa sélection. En effet, après avoir délivré deux passes décisives pour Memphis Depay et Daley Blind, Denzel Dumfries a réussi à trouver le chemin des filets pour sceller la qualification des Pays-Bas.

Pepe

A 39 ans, le défenseur central du FC Porto et de la sélection portugais est toujours présent. Il l'a d'ailleurs montré face à la Suisse. Impeccable défensivement, Pepe a su se montrer décisif en marquant de la tête sur corner lors du récital offensif du Portugal face à la Suisse (6-1).

Thiago Silva

Excellent depuis le début de la Coupe du monde, Thiago Silva l'a encore été lors du huitième de finale du Brésil face à la Corée du Sud (4-1). Le joueur de Chelsea s'est d'ailleurs distingué avec une très belle passe décisive pour permettre à Richarlison de trouver le chemin des filets.

Raphaël Guerreiro

Après Pepe, Raphaël Guerreiro a lui aussi rayonné avec le Portugal face à la Suisse. Au poste de latéral gauche, le joueur du Borussia Dortmund s'est montré offensif et il a été récompensé avec une passe décisive pour Rafael Leão ainsi qu'un but parmi les 6 du Portugal.

Sofyan Amrabat

Quelle performance collective du Maroc face à l'Espagne. Compact et sérieux, le groupe de Walid Regragui a été impressionnant et un homme symbolise cette application : Sofyan Amrabat. Déjà performant lors de la phase de groupes, le joueur de la Fiorentina a encore livré une performance exceptionnelle face à la Roja au milieu de terrain, lui le patron de la sélection du Maroc dans l'entrejeu.

Phil Foden

Alors que la France va affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, il faudra se méfier de Phil Foden. Déjà décisif contre le Pays de Galles, le joueur de Manchester City a remis ça face au Sénégal. Foden a ainsi distribué deux passes décisives, permettant ainsi à l'Angleterre de s'imposer facilement (3-0).

Neymar

Quel retour pour Neymar. Après avoir loupé deux matchs suite à sa blessure à la cheville, le Brésilien était de nouveau titulaire face à la Corée du Sud. Et la performance du numéro 10 de la Seleçao a été excellente. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Vinicius Jr, Neymar a ensuite fait parler son talent sur penalty pour tromper le gardien coréen.

João Félix

Face à la Suisse, João Félix n'a pas réussi à faire trembler les filets. Il n'empêche que l'attaquant du Portugal a été très précieux dans le succès de son équipe. En effet, João Félix a délivré deux passes décisives pour Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos

L'attaquant de Benfica est l'homme de ces huitièmes de finale. Titulaire surprise face à la Suisse, Gonçalo Ramos a été préféré à Cristiano Ronaldo. Et sur le terrain, il a été au rendez-vous. En effet, Ramos a fait énormément de mal à la défense de la Nati, réussissant à inscrire un triplé pour valider le ticket du Portugal pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Kylian Mbappé

En grande forme au Qatar, Kylian Mbappé a encore impressionné tout le monde lors du match de l'équipe de France face à la Pologne. D'abord passeur décisif pour Olivier Giroud, le numéro 10 des Bleus a ensuite inscrit un magnifique doublé pour envoyer les champions du monde en quart de finale de la Coupe du monde.

Ils auraient pu y être...

Mais voilà que d'autres joueurs se sont distingués lors de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde. Eux aussi auraient pu figurer dans cette équipe type. Décisif lors des tirs au but, Dominik Livakovic a permis à la Croatie d'éliminer le Japon, de même que Dejan Lovren, passeur décisif. Avec un but et une passe décisif, Daley Blind a largement contribué au succès des Pays-Bas. Même diminué en fin de match, Romain Saïss n'a jamais rien lâché avec le Maroc face à l'Espagne. Respectivement buteur et passeur décisif, Jordan Henderson et Jude Bellingham ont formé une paire exceptionnelle au milieu de terrain pour l'Angleterre. Lucas Paqueta (1 but) et Vinicius Jr (1 but et 1 passe décisive) se sont eux mis en évidence avec le Brésil contre la Corée du Sud. Enfin, face à l'Australie, avec l'Argentine, Lionel Messi a fait du Lionel Messi et a marqué un magnifique but pour mettre l'Albiceleste sur le chemin de la victoire.