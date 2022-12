Coupe du monde 2022 : Les notes du Portugal contre la Suisse

La rédaction

Très ambitieux dans cette Coupe du monde, le Portugal a tenu son rang en huitième de finale en surclassant la Suisse (6-1). Une rencontre pour laquelle Fernando Santos, le sélectionneur lusitanien, avait décidé de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d'envoi. Un choix payant puisque son remplaçant, Gonçalo Ramos, a inscrit un triplé pour envoyer les Portugais en quart de finale où le Maroc les attend.

Diogo Costa (5,5) : Le portier du FC Porto ne s'attendait probablement pas à vivre une soirée si tranquille dans un huitième de finale de la Ligue des champions. Vigilant sur le coup franc de Shaqiri (31e), il repousse mal un centre qui aurait pu permettre à la Suisse de revenir au score (38e). Par la suite, il ne peut pas faire grand chose sur le but suisse. Bref une soirée plutôt tranquille pour le gardien portugais.



Diogo Dalot (7,5) : A l'image de Guerreiro, le latéral droit a également vécu une soirée tranquille sur le plan défensif. Peu mis à contribution, il a d'abord été très solide dans son duel face à Ruben Vargas en tout début de match. Il rattrape bien l'erreur de son gardien en repoussant un ballon sur sa ligne (38e). Et dans le secteur offensif, il sera totalement libéré et adresse notamment une passe décisive pour Gonçalo Ramos sur le 3e but portugais (51e).



Pepe (7) : En difficulté lors des derniers matches, l'ancien défenseur du Real Madrid a été très solide. Certes, il n'a pas été mis en grand danger par les attaquants suisses, mais il a tout de même répondu présent. Et il s'est même offert le luxe d'inscrire son deuxième but du tournoi grâce à une tête rageuse sur corner (33e). Il a d'ailleurs été toujours dangereux sur coups de pied arrêtés. Du haut de ses 39 ans, Pepe a de beaux restes.



Ruben Dias (6) : Le défenseur de Manchester City a lui aussi vécu une rencontre globalement tranquille compte tenu du fait que la Suisse n'a pas été très dangereuse sur le plan offensif. En début de match, il a livré un gros duel avec Breel Embolo, avant de vivre un match plus calme grâce à l'écart au score qui n'a cessé de grandir.



Raphaël Guerreiro (7) : Peu mis à contribution sur le plan défensif, l'ancien Lorientais a pu se défouler dans le domaine offensif. Très disponible dans son couloir pour apporter le surnombre, il inscrit même le quatrième but du Portugal (55e). Dans les arrêts de jeu, c'est également lui qui décale Rafael Leao pour le dernier but de la démonstration portugaise. En l'absence de Nuno Mendes, Raphaël Guerreiro assume son statut.



Otavio (6,5) : Titularisé dans l'entrejeu, le milieu de terrain du FC Porto a été très actif. Il écrase trop sa frappe après une très belle combinaison portugaise (21e). En seconde période, il restera très disponible pour ses coéquipiers dans l'entrejeu autant sur le plan défensif qu'offensif. Remplacé par Vitinha (non noté) à la 73e minute.



William Carvalho (6) : Placé en position de sentinelle, le milieu de terrain du Real Betis a vécu une soirée tranquille. Toujours très propre, Carvalho n'a pas eu grand chose à faire mais il a eu le mérite d'être concentré et actif jusqu'au bout. Il sera probablement mis plus à contribution lors de la suite du tournoi.



Bernardo Silva (6,5) : Après un début de match poussif, il prend les choses en mains avec une première incursion dans la surface suisse mais sa passe ne trouve pas preneur (16e). Revenu plus bas sur le terrain pour organiser le jeu, il est à l'origine de la reprise en mains du match par son équipe. Discret mais indispensable à l'équilibre. Du Bernardo Silva dans le texte. Remplacé par Ruben Neves (non noté) à la 80e minute.



Bruno Fernandes (5,5) : Très attendu en l'absence de Cristiano Ronaldo au coup d'envoi, le joueur de Manchester United a été le plus discret du secteur offensif. Il est cependant passeur décisif sur corner pour Pepe (33e), mais il a globalement été en retrait avec plusieurs imprécisions dans ses choix, ce qui ne lui ressemble pas. En revanche, il n'est pas avare en effort et participe grandement à l'équilibre du bloc portugais. Remplacé par Rafael Leao (non noté) à la 87e minute. Le jeune attaquant de l'AC Milan va même clore le score d'une magnifique frappe enroulée (90e).



João Félix (8,5) : Quel match de l'ancien crack de Benfica ! Omniprésent dans le jeu, il est à l'origine de toutes les offensives de son équipe. C'est lui qui décale Gonçalo Ramos sur l'ouverture du score (17e) avant d'adresser un excellent centre qui aurait pu provoquer un CSC de Fabian Schär (32e). En seconde période, João Félix ne va pas baisser de rythme puisqu'il est à l'origine du quatrième but avec une magnifique remontée de balle avant d'adresser une nouvelle passe décisive pour le 5e but sur lequel il décale parfaitement Gonçalo Ramos (67e). Il n'a manqué qu'un but pour que la prestation du joueur de l'Atlético de Madrid soit parfaite. Remplacé par Ricardo Horta (non noté) à la 73 minute



Gonçalo Ramos (9) : Titularisé pour ce huitième de finale, l'attaquant de Benfica avait la lourde tâche de remplacer Cristiano Ronaldo. Mais visiblement, la pression ne lui pose pas trop de problème. Ramos ouvre en effet rapidement le score d'un but exceptionnel grâce à une frappe surpuissante en lucarne (17e). Il va ensuite enchaîner avec un tir trop écrasé (22e) avant de perdre son face-à-face avec Sommer (42e). Finalement, il va s'offrir un doublé au retour des vestiaires, en coupant parfaitement le centre de Dalot au premier poteau (51e). Dans la foulée, il est même passeur décisif pour Guerreiro (55e). Et s'il est malheureux sur la réduction du score suisse puisqu'il dévie le corner, ce sera bien le seul point noir de la soirée de Gonçalo Ramos qui se rattrape parfaitement en remportant cette fois-ci son face-à-face avec le portier suisse d'un joli petit ballon piqué pour s'offrir un triplé retentissant (67e). L'attaquant annoncé au PSG l'été dernier a peut-être gagné sa place de titulaire pour la suite de la compétition. Remplacé par Cristiano Ronaldo (non noté) à la 73e minute.