Coupe du monde 2022 : Neymar envoie un énorme message après son calvaire au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Touché à la cheville lors de son premier match du Mondial face à la Serbie, Neymar est de retour à l'entraînement. Le joueur du PSG a rejoint ses coéquipiers ce samedi, et effectué quelques frappes. Nul ne sait s'il sera suffisamment remis pour disputer le huitième de finale face à la Corée du Sud. Mais sur les réseaux sociaux, la star s'est montrée rassurante.

Neymar n'a pas trop eu l'occasion de briller lors de ce Mondial. La faute à une entorse de la cheville survenue lors du premier match face à la Serbie, qui l'a tenu éloigné des terrains jusqu'à ce samedi. Le lendemain de la défaite face au Cameroun (1-0), le joueur du PSG a repris l'entraînement, sous les ordres de Tite.

Les nouvelles sont rassurantes pour Neymar

Comme le rapporte L'Equipe , Neymar a repris le chemin de l'entraînement en douceur. La star a effectué quelques frappes, mais aussi participé à une opposition. A en croire le quotidien, il ne semblait ressentir aucune gêne à sa cheville.

I feel good, I knew that I would now ✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

« I feel good, I knew that I would now »