Coupe du monde 2022 : Après son exploit face à la France, il prend une décision retentissante

Buteur lors de la rencontre face à l'équipe de France mercredi dernier, Wahbi Khazri a failli être le héros de tout un pays. Malheureusement pour la Tunisie, la victoire de l'Australie face au Danemark lui a été fatale. Quelques heures après cette victoire, l'ancien joueur de l'ASSE prenait sa retraite internationale. Il a justifié cette décision.

Wahbi Khazri, le héros malheureux de la Tunisie. Buteur face à l'équipe de France mercredi dernier (1-0), le joueur a failli permettre à son groupe d'accéder aux huitièmes de finale du Mondial. Mais malheureusement pour les Aigles de Carthage , l'Australie lui a chipé la deuxième place pour deux points. La Tunisie quitte donc le Qatar, avec des regrets. Quelques heures après cet exploit, Khazri annonçait une grosse annonce sur son avenir.

Khazri a pris sa retraite internationale

L'information a, tout d'abord, été rapporté par divers médias tunisiens. Wahbi Khazri aurait pris sa retraite internationale, à seulement 31 ans. Une information confirmée par le principal intéressé au micro de beIN SPORTS . L'actuel joueur de Montpellier a justifié son choix, avec sérénité.

« La boucle est bouclée »

« C’était le bon moment. J’ai fait cinq Coupes d’Afrique, deux Coupes du monde, j’ai rendu fier mes parents, ma femme, mes enfants. Jouer pour mon pays était exceptionnel. J’ai rendu fier le peuple tunisien. La boucle est bouclée. Terminer sur une victoire contre l’équipe de France, c’est l’un des plus beaux moments de ma carrière. Être décisif et marquer, c’est ce qu’il y avait de plus beau » a confié Khazri, avant de passer aux remerciements.

« Je suis content de finir comme ça »