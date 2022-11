Coupe du monde 2022 : Après Neymar, un autre joueur du PSG vit un calvaire au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour Neymar. Touché à la cheville, l'international brésilien est d'ores et déjà forfait pour la prochaine rencontre du Mondial face à la Suisse et devrait aussi l'être pour le dernier match face au Cameroun. Une déception pour le joueur, qui pourrait faire son retour en huitièmes de finale. Mais au Qatar, Neymar n'est pas le seul membre du PSG à vivre des moments difficiles.

Neymar imaginait certainement un autre début de Coupe du monde. Certes, son équipe a battu la Serbie (2-0), mais le joueur du PSG n'a pu terminer la rencontre, touché à la cheville. Victime d'une lésion ligamentaire latérale, Neymar ne devrait plus rejouer lors de cette phase de groupes.

Coupe du monde 2022 : La mise au point du Brésil sur la blessure de Neymar https://t.co/5KJCKquZBb pic.twitter.com/H8jqghryXM — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Neymar de retour en huitièmes de finale ?

Pour autant, sa Coupe du monde n'est pas terminée. Ce dimanche, Tite a lâché un message rassurant et espère retrouver Neymar en huitièmes de finale. « C’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. il travaille avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit » a confié le sélectionneur du Brésil.

Danilo aussi forfait pour le reste de la phase de groupes

Un autre joueur du PSG vit une situation similaire. Au Qatar avec la sélection portugaise, Danilo Pereira est, lui aussi, forfait pour le reste de la phase de groupes. Le polyvalent joueur souffre de trois petites fractures au niveau de la cage thoracique. Danilo Pereira espère fouler les pelouses du Mondial avant la fin de la compétition.