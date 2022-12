Coupe du monde 2022 : Une incroyable bombe est lâchée pour Cristiano Ronaldo, le Portugal se lâche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mis sur le banc par Fernando Santos mardi pour affronter la Suisse (6-1), Cristiano Ronaldo n’aurait pas apprécié la décision de son sélectionneur, au point de menacer de quitter le Qatar avant la fin de la Coupe du monde d’après les révélations de la presse lusitanienne. Une information fermement démentie par la fédération portugaise.

Laissé sur le banc par Fernando Santos pour le huitième de finale de Coupe du monde opposant le Portugal à la Suisse (6-1), Cristiano Ronaldo n’aurait pas dirigé cette décision à en croire le quotidien portugais Record , qui nous apprend que l’ancien joueur de Manchester United aurait menacé de quitter le Qatar après avoir eu connaissance du onze mis en place par son sélectionneur. Une grosse révélation obligeant la fédération portugaise à sortir du silence pour démentir ce coup de pression évoqué.

« A aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale »

« Une information publiée ce jeudi rapporte que Cristiano Ronaldo a menacé de quitter la Seleção lors d'une conversation avec Fernando Santos, sélectionneur national. La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale pendant le camp d'entraînement au Qatar , précise la fédération dans un communiqué. Cristiano Ronaldo construit chaque jour une histoire unique au service de l'équipe nationale et du pays qui doit être respectée et qui témoigne du degré indiscutable d'engagement envers la Seleção. »

Ronaldo et le Portugal focalisés sur le Mondial