Coupe du Monde 2022 : Nouvelle polémique avec Cristiano Ronaldo, voici sa réaction

Amadou Diawara

A la surprise générale, Fernando Santos a décidé de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants pour le coup d'envoi de Portugal-Suisse. Un choix plus que judicieux, puisque Gonçalo Ramos - le remplaçant de CR7 - a inscrit un triplé et la Seleção das Quinas l'a emporté 6-1. Après la rencontre, Fernando Santos a lâché des révélations de taille sur son choix de ne pas titulariser Cristiano Ronaldo.

Ce mardi soir, le Portugal affrontait la Suisse en clôture des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Pour ce grand rendez-vous, Fernando Santos a décidé de ne pas titulariser Cristiano Ronaldo.

«Nous avons parlé avant le match»

En effet, Fernando Santos a préféré laisser Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de Portugal-Suisse, et ce, pour aligner Gonçalo Ramos d'entrée. Et ce choix a clairement porté ses fruits, puisque le remplaçant de CR7 a inscrit un triplé et la Seleção das Quinas a écrasé la Nati (6-1). Interrogé après la qualification du Portugal pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, Fernando Santos a lâché de grandes révélations sur son choix fort avec Cristiano Ronaldo.

«Il n'a pas eu de problème avec ma décision»