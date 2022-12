Coupe du Monde 2022 : Nouvelle polémique avec Cristiano Ronaldo, une explication tombe

Lors de la rencontre face à la Suisse ce mardi dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a pris la décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Le quintuple Ballon d’Or avait dû attendre la 73e minute pour entrer sur la pelouse. Après la victoire portugaise (6-1), Fernando Santos a donné des explications sur son incroyable choix.

Portugal coach Fernando Santos on Cristiano Ronaldo benched: “Cristiano and Ramos are different players. There is no problem with the captain of the national team”. 🚨🇵🇹 #Qatar2022“We've been friends for many years. He set the example of a captain”. pic.twitter.com/9Tjz5wHW98