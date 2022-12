Coupe du monde 2022 : Humilié par le Maroc, il pourrait claquer la porte

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battue par le Maroc aux tirs au but, l’Espagne est éliminée de cette Coupe du monde dès les huitièmes de finale. Pointé du doigt après la défaite des siens, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, qui sera en fin de contrat prochainement, s’est exprimé sur son avenir en conférence de presse.

Après une victoire étincelante 7-0 contre le Costa Rica, l’Espagne avait frappé fort d’entrée dans cette Coupe du monde. Opposée au Maroc en huitième de finale, la Roja n’aura jamais réussi à faire la différence. Les hommes de Luis Enrique n’ont rien pu faire face au solide bloc marocain et Yassine Bounou a fini par écœurer les joueurs espagnols sur la séance de tirs au but.

L’Espagne est tombée de haut

Une élimination difficile à digérer pour l’Espagne qui voulait rebondir, quatre ans après un parcours raté en Russie. Après la défaite de ses hommes, Luis Enrique ne s’est pas caché et a assumé ses responsabilités.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022

« Si cela ne tenait qu'à eux, je resterais ici toute ma vie »