Coupe du monde 2022 : Hakimi qualifie le Maroc, Mbappé s’enflamme

Thomas Bourseau

Grâce à une prestation collective solide, le Maroc a éliminé l’Espagne en 1/8ème de finale de Coupe du monde ce mardi soir. Auteur du tir au but décisif, Achraf Hakimi a reçu les félicitations de son ami et coéquipier au PSG : Kylian Mbappé.

Depuis son arrivée à l’été 2021, Achraf Hakimi a bâti une relation amicale forte avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs du PSG n’ont pas caché leur admiration respective que ce soit en interview ou sur les réseaux sociaux. Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, Mbappé est même venu rendre visite à Hakimi au camp de base de la sélection marocaine.

Hakimi envoie le Maroc en 1/4 de finale

Après les échecs de Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets, Achraf Hakimi a pu prolonger le rêve des Aigles de l’Atlas et du peuple marocain. En effet, au terme d’un 1/8ème de finale qui s’est terminé sur le score nul et vierge de 0-0 au terme des prolongations, la séance de tirs au but a tourné à l’avantage du Maroc.

ACHRAF HAKIMI. 🐧🫶🏽👑 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022

Mbappé glisse un message plein de fierté à Hakimi