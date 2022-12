Coupe du monde 2022 : Sterling, Macron, Eto’o… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Alors que les huitièmes de finale sont déjà lancés, la Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Brésil : Le Brésil au cœur d’une polémique au Qatar

Lundi soir, le Brésil a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde. La Seleção s’est imposée sans trop de problèmes contre la Corée du Sud (4-1) et affrontera la Croatie lors du prochain tour. Mais si la victoire des Brésiliens est incontestable, leur attitude lors de leurs buts a en revanche était critiquée. En effet, comme depuis le début du Mondial, ils ont célébré les réalisations de Vinicius Jr, Neymar, Richarlison et Lucas Paqueta par des petites danses dont ils ont le secret, ce qui n’a pas du tout plu à Roy Keane. « Fantastique finition de Vinicius, excellent début de match. Mais je n'ai jamais vu autant de danse. (...) Ils marquent quatre buts et ils dansent à chaque fois. Je ne peux pas croire ce que je regarde, c'est comme regarder Strictly Come Dancing. C'est très irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire », a lâché l’ancien joueur de Manchester United, désormais consultant à la télévision. Ce à quoi Tite a répondu : « Nous essayons de nous adapter aux caractéristiques des joueurs. Ils sont très jeunes et j'essaie de m'adapter un peu à leur langue, et une partie de leur langue est la danse. Il n'y a pas d'autre interprétation que le bonheur du but, le bonheur de l'équipe, le bonheur de la performance. Il n'y a eu aucun manque de respect envers l'adversaire ni envers Paulo Bento pour qui j'ai beaucoup de respect . »



France : Macron fait une promesse aux Bleus

Avant la rencontre entre l’équipe de France et la Pologne (3-1), Emmanuel Macron avait fait un pronostic qui s’est révélé exact. « Je pense qu’on gagne 3-1 ! Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français », avait déclaré le président français. S’il n’a pas encore donné le score, il s’est de nouveau prononcé sur le quart de finale à venir, samedi prochain, contre l’Angleterre : « Je n'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'on gagne. Je ne donne pas encore le score, mais je pense qu'on gagne. (Je donnerai le score) la veille ou l'avant-veille, parce qu'il faut voir la feuille de match », a-t-il confié dans un entretien accordé à RTL . Emmanuel Macron a également promis qu’il se rendra au Qatar si l’équipe de France élimine les Three Lions . « Je veux féliciter nos Bleus qui ont fait un match formidable (contre la Pologne). Si nous gagnons (face à l'Angleterre), j'irai pour les demi-finales et la finale, comme je m'y suis engagé . »



Cameroun : Eto’o s’emporte et s’en prend à un youtubeur algérien

Malgré l’élimination du Cameroun dès la phase de poules, Samuel Eto’o est toujours présent au Qatar. Le président de la fédération camerounaise de football a assisté lundi soir au huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1). En marge de cette rencontre et alors qu’il prenait des photos avec des personnes présentes devant le stade, Samuel Eto’o a asséné un coup de pied à un youtubeur algérien. Comme le rapporte RMC , il se serait emporté après que la victime lui ait demandé combien il avait payé pour acheter les arbitres, faisant référence au match de barrage pour la Coupe du monde entre l’Algérie et le Cameroun. « J 'ai fait tout ça pour l'Algérie. Je suis au poste de police pour l'enquête. Il faut partager cette vidéo. Comme Eto'o est une personnalité, j'ai peur qu'ils camouflent le dossier, mais j'ai confiance en la police qatari. (Eto'o) m'a détruit ma caméra et mon microphone, il m'a frappé là (montrant son menton, ndlr) », a confié le youtubeur algérien en question, dans des propos relayés par RMC .



