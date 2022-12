Coupe du monde 2022 : Samuel Eto'o pète totalement les plombs au Qatar (vidéo)

Thibault Morlain

Ces dernières heures, une vidéo de Samuel Eto'o fait énormément réagir. On peut y voir le président de la fédération camerounaise et ancien joueur du FC Barcelone asséner un violent coup de pied à un homme en marge de la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud. Et voilà que des explications ont été apportées sur ce craquage d'Eto'o.

Président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o était bien évidemment au Qatar pour soutenir les Lions Indomptables de Rigobert Song. Même si le Cameroun a été éliminé dès la phase de poules de cette Coupe du monde malgré notamment une victoire face au Brésil, l'ancien du FC Barcelone était toujours sur place ces dernières heures. Ainsi, ce lundi, il a notamment assisté à la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud, un match remporté 4-1 par la Seleçao.

Eto'o disjoncte

Mais voilà qu'en marge de cette rencontre, Samuel Eto'o a totalement craqué. Devant le stade, alors qu'il prenait des photos avec des supporters, le Camerounais s'est emporté face à un youtubeur algérien qui l'a semble-t-il provoqué. Sur une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, on peut alors voir Eto'o s'énerver avant d'asséner un coup de pied à cette personne en question.

Samuel Etoo le président de la fédération camerounais a violemment frappé un Youtubeur algérien après que ce dernier lui a posé une question sur l'arbitre Gassama.📽️📽️ @LaOpinionLA pic.twitter.com/E1HzYSAmUG — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 6, 2022

Voilà les raisons de l'énervement d'Eto'o