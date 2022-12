Coupe du monde 2022 : La Croatie s’impose contre le Japon aux tirs au but

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au bout du suspense, et de la séance de tirs au but, la Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du monde au Qatar après sa victoire sur le Japon (1-1, 3-1 t.a.b).

Incapables de se départager après 120 minutes de jeu, la Croatie et le Japon ont dû se frotter aux tirs au but pour désigner un vainqueur dans ce huitième de finale de la Coupe du monde. Une séance marquée par la faiblesse japonaise dans ce domaine, les hommes de Hajime Moriyasu ayant raté trois tentatives (Minamino, Mitoma et Yoshida). À l’inverse, les coéquipiers de Luka Modric ont été bien plus efficaces avec trois tentatives réussies sur quatre (Vlasic, Brozovic et Pasalic), leur permettant de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde (1-1, 3-1 t.a.b). Daizen Maeda (43e) avait ouvert la marque pour le Japon un peu plus tôt avant qu’Ivan Perisic (55e) ne vienne égaliser. Un score qui n’évoluera plus jusqu’à la fin de cette première prolongation de l’édition 2022. La Croatie défiera le Brésil ou la Corée du Sud.