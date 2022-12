Coupe du Monde 2022 : L'avenir de Lewandowski scellé par l'équipe de France ?

La rédaction

Dimanche, la Pologne a été éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du monde après sa défaite (1-3) contre la France. À 34 ans, l'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a réduit le score en fin de match sur pénalty, ce qui pourrait bien être son dernier fait d'armes en sélection nationale compte tenu de ses déclarations sur son avenir.

Lewandowski revient sur la défaite

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Lewandowski est revenu sur cette élimination : « On s'est battus, on a donné le meilleur de nous-mêmes mais ça n'a pas été un match facile. Peut-être que si on avait marqué le premier but, cela aurait été un match différent », a-t-il expliqué avant d'ajouter : « Quand vous jouez contre les champions du monde, contre la France, c'est toujours difficile. Nous connaissions l'écart de niveau ».

Une retraite internationale déjà prévue ?